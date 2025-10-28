ヒューリックが後場に入りプラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１７８０億円から１８３０億円（前期比１２．０％増）へ、純利益を１０８０億円から１１２０億円（同９．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２８円５０銭から３１円５０銭へ引き上げたことが好感されている。 保有方針に合致しない物件の売却を進めた結果、営業利益以下全ての段階利