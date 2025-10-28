ヒューリックが後場プラスに転じる、２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正

ヒューリック<3003.T>が後場に入りプラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１７８０億円から１８３０億円（前期比１２．０％増）へ、純利益を１０８０億円から１１２０億円（同９．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２８円５０銭から３１円５０銭へ引き上げたことが好感されている。



保有方針に合致しない物件の売却を進めた結果、営業利益以下全ての段階利益の見通しを上方修正することになったという。また、予測が困難として未開示としていた売上高については７１００億円（同２０．０％増）を見込むとした。なお、年間配当は６０円（前期５４円）となる。



同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４２４２億１８００万円（前年同期比３４．６％増）、営業利益１０６３億７１００万円（同１９．７％増）、純利益６０６億２４００万円（同１１．０％増）だった。第３四半期までに竣工、取得した物件によりオフィスなどの不動産賃貸収入が安定的に推移したことに加え、販売用不動産の売り上げも順調に推移した。また、旺盛なインバウンド需要の取り込みによる宿泊単価の上昇に加えて、新規開業事業所の売り上げも加わったホテル・旅館事業も好調だった。



出所：MINKABU PRESS