親が認知症になると、子どもであっても親名義の不動産を勝手に売却・賃貸はできません。これにより実家の売却や賃貸ができず、介護費用の捻出に困るケースが増えています。 本記事では「財産凍結」のリスクを具体的に紹介し、家族信託を中心とした備え方をFPである筆者が解説します。 【実家が売れない】親が認知症で資産凍結！ 家族が失う「お金と絆」の深刻な現実 「親が認知症になり、不動産会社から『売却