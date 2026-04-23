ラスベガスで成果をアピールトランプ米大統領は4月16日、西部ネバダ州ラスベガスで会合を開いた。イラン攻撃の影響でガソリン価格が上昇し、支持層からも不満が噴出している。そんな中、トランプ氏は飲食店やホテルの従業員に対し、チップ収入に関する減税の取り組みを強調し、11月の中間選挙で与党・共和党が敗北すれば、こうした政策は失われると訴えた。【写真】暴言と“イエス・キリスト風”のAI自画像SNSで物議を醸すト