米連邦最高裁判所が、トランプ政権の打ち出した相互関税を「違憲」と判示したニュースは、国際社会で大々的に報じられた。【写真】「りくりゅう」唯一の公式ブック、金メダル獲得で問い合わせ「激増」→急きょ重版決定法の支配に基づく自由貿易秩序の回復という観点に立てば、この司法判断は極めて妥当な帰結である。特に、自らを自由貿易の旗手として演出してきた中国などは、この判決を自らの正義を裏付ける絶好の材料として利用