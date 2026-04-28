SNSや裁判所内で「裁判官マップ」が話題になっている。全国各地の裁判官に関する経歴や担当した判決の解説などがまとめられ、口コミ付きの5段階評価もあり、一目で確認できるWebサイトだ。都道府県ごとに裁判官の情報などを調べることができるようになっており、27日時点で3900件以上の口コミが集まっている。 作成したのは現役弁護士である田中一哉弁護士で、自身が担当した裁判の判決に疑問を持ったことがきっかけだったと言い