iOS 26で利用可能になった「AutoMix」 アップルが9月15日に配信したiOSの最新バージョン「iOS 26」。新ソフトウェアデザインの「Liquid Glass」などが採用された新OSでは、ミュージックアプリ・Apple Musicにも新能が投入されているので、改めてそのいくつかを紹介する。 DJのように曲をミックス「AutoMix」 iOS 26では、Apple Musicにて、DJのように曲と曲の間をミックスしてくれる「AutoMix」が利用可能に