タイの大富豪と結婚した韓国女優（41） 3年ぶり作品出演の近況が話題、細すぎる脚【PHOTO】スポーツソウル日本版

「雨が降っていない屋外での撮影は気持ちいい」シン・ジュアの近況に注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タイの大富豪と結婚した韓国女優シン・ジュアが16日、Instagramを更新した
  • 約3年ぶりの作品出演で、黒いレギンスが脚の細さを強調している
  • ネット上では「肌が本当にきれい」「ドラマが楽しみ」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    女優・高橋智子さん　交通事故で急逝　39歳　所属事務所発表　舞台中心に活躍　ドラマ出演も 2025年10月18日 14時47分
  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 高市総裁と玉木代表 首相指名、駆け引き激化
    次の首相は高市早苗氏でも玉木雄一郎氏でもいい…ひろゆきが｢この人だけは論外｣という政治家の名前 2025年10月16日 16時15分
  • ミャンマーの国旗［Ｐｉｘａｂａｙ］
    モデルになるためタイに行ったベラルーシの20代女性、ミャンマーで臓器摘出され遺体焼却 2025年10月17日 11時53分
  • 関連画像
    「神」コーナー拡大なるか　セブンイレブンでベビー用品、SNSで絶賛の声…実は「全国4店舗」のみ 2025年10月18日 10時6分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 次の首相「この人だけは論外」
    4. 4. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
    5. 5. 後世に残す セブン絶賛の声続出
    6. 6. 大阪の花火大会で歴史的事態
    7. 7. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
    8. 8. 尼神インター解散を告げられた日
    9. 9. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
    10. 10. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
    1. 11. 今田美桜を食った 絶賛された1位
    2. 12. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
    3. 13. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
    4. 14. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
    5. 15. ヤバいよ…大谷にグラスノー驚愕
    6. 16. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
    7. 17. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
    8. 18. ラウール 実はハイレベル高学歴
    9. 19. 生配信中飛び降り アイドルの今
    10. 20. 大谷MVP発表の瞬間 同僚が珍行動
    1. 1. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
    2. 2. 尼神インター解散を告げられた日
    3. 3. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
    4. 4. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
    5. 5. 生配信中飛び降り アイドルの今
    6. 6. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
    7. 7. 性欲満たすための罠 悪質さ指摘
    8. 8. 車とバイクが衝突 高校生死亡
    9. 9. 退職し引きこもる→そのまま20年
    10. 10. メルカリ 転売はほぼなくなる
    1. 11. 今田美桜から「重要なお知らせ」
    2. 12. 秋篠宮家の人気は…宮内庁苦悩か
    3. 13. 93歳の車 バックで店に突っ込む
    4. 14. 今までにない佳子さまの映像拡散
    5. 15. 男女3人が乗った軽自動車が転落
    6. 16. 日テレで 出演者から告発相次ぐ
    7. 17. 映画「国宝」業界人の酷評相次ぐ
    8. 18. 石破氏「おもしろゾーン」突入か
    9. 19. 「クマにやられた」顔や頭にけが
    10. 20. 万博閉幕で疑問「頭悪すぎる」
    1. 1. 後世に残す セブン絶賛の声続出
    2. 2. ラブホって何 子に聞かれる市民
    3. 3. コメダが限界突破 新作にSNS戦慄
    4. 4. 枝野氏「微力尽くす」投稿に批判
    5. 5. 自民&維新 連立樹立で事実上合意
    6. 6. どの口が? 野田佳彦氏に指摘続出
    7. 7. 高市氏 トランプ氏のXを参考か
    8. 8. 超高齢出産の母、歳を偽っていた
    9. 9. 【独自】高校無償化、外国人学校は除外　自公維、財源は「税制対応も」
    10. 10. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
    1. 11. 2011年の騒乱映像 報ステ流れる
    2. 12. 首相指名巡る政局 迫力凄い3人
    3. 13. 「時差生出演」の吉村氏に即反論
    4. 14. 玉木代表が熱弁 ずっと同じ主張
    5. 15. 高市氏&玉木氏 会談の裏側を語る
    6. 16. やばいね 都が前代未聞の不祥事
    7. 17. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
    8. 18. 中学生に性暴行か「望むままに」
    9. 19. リッチ系下宿 令和の下宿事情
    10. 20. 好感 美人市議の現在に反響続々
    1. 1. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
    2. 2. 美人配信者が死去 拷問受けたか
    3. 3. 韓国女性ライバー殺害 男の凶行
    4. 4. ダッカの国際空港で大規模火災
    5. 5. 中国専門家「台湾回収できぬ」
    6. 6. 「韓国広報専門家」が怒り心頭
    7. 7. 台湾の最大野党・鄭麗文氏が当選
    8. 8. 中国経済は「世界で最も安定」
    9. 9. プーチン氏「停戦条件」に言及か
    10. 10. 中国 新しい観光スタイルが拡大
    1. 11. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
    2. 12. 台湾最大野党・鄭麗文氏を選出
    3. 13. 固体電池の「難題解決」に成功
    4. 14. Kビザ導入→中国人留学生増加も
    5. 15. 日本で感じた中国との違い12点
    6. 16. ピカソの絵画が不明に スペイン
    7. 17. ウルトラマン版権問題 再び波紋
    8. 18. トランプ氏 正恩氏と会談実現か
    9. 19. 米大統領への抗議デモ 米で2回目
    10. 20. ロシアが北方領土2無人島に命名　正教司祭ちなみ、政令公開
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 次の首相「この人だけは論外」
    3. 3. きのこの山 異色のコラボショー
    4. 4. 「中間管理職の悩み」消えたワケ
    5. 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    6. 6. ディーゼル車に意外な落とし穴
    7. 7. 暗号資産の売買 金融庁が検討へ
    8. 8. モバブ 安全に使うための注意点
    9. 9. 定年後の仕事 ナンバーワンは?
    10. 10. コロナ禍で変化 勝ち組&負け組は
    1. 11. Office以外で何とかなる選択肢が
    2. 12. 年収400万円の負担はどう変わる?
    3. 13. 主要商品で唯一「生き残った」銀
    4. 14. セブン&アイ株主優待 利用明細
    5. 15. 東芝 3年間で約350億円を投資
    6. 16. ｢会社に行きたくないから｣だけではない…月曜朝がしんどい人に共通している日曜日のNGな過ごし方
    7. 17. 足元は「AIバブル」とみる見方
    8. 18. 92歳祖母が死去 通帳に一同騒然
    9. 19. 就活で有利な「脇役さん」の本音
    10. 20. 米大統領 中・大型トラックに25%
    1. 1. 楽天と東京科学大学が5Gを実証
    2. 2. 耳をふさがないオープンイヤホン、イヤーカフ型の人気が高まるわけ - 古田雄介の家電トレンド通信
    3. 3. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
    4. 4. 「アラジン1枚焼き」が登場
    5. 5. カシオ腕時計 話題の「新製品」
    6. 6. デロンギ 話題のコーヒーマシン
    7. 7. 「MacBook Air」公式より4%オフ
    8. 8. AIモデルを自分のPCで動かすには
    9. 9. ChatGPT アプリの成長が鈍化か
    10. 10. 映画「WEAPONS」11月28日に公開
    1. 11. Huaweiが「下取りキャンペーン」
    2. 12. 傘の不満0へ進化 自動開閉傘
    3. 13. ブロンプトン電動モデルに注目
    4. 14. お金のプロと組む90日間家計改善
    5. 15. 「死霊の復活祭」限定公開が決定
    6. 16. ヤマハ 新たなシンセサイザー
    7. 17. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
    8. 18. アイリスオーヤマ 9分で洗濯完了
    9. 19. 万博周辺エリア 価格が上昇
    10. 20. 「Pixel 10」他社スマホとの差
    1. 1. ヤバいよ…大谷にグラスノー驚愕
    2. 2. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
    3. 3. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
    4. 4. 大谷MVP発表の瞬間 同僚が珍行動
    5. 5. 宇良の「まわし待った」英紙驚き
    6. 6. MVP会見 大谷の表情晴れなかった
    7. 7. 日ハムのエース 代理人と契約か
    8. 8. 大谷による「異次元現象」へ困惑
    9. 9. 大谷 本塁打3発目で「嘘でしょ」
    10. 10. キターーーーー 大谷投稿に反響
    1. 11. 大谷に「アンビリーバボー」混乱
    2. 12. 新庄剛志監督「したーっ」と絶叫
    3. 13. アマNo.1サウスポー 評価爆上げ
    4. 14. 朝に衝撃 河村勇輝が契約解除へ
    5. 15. ド軍連覇のカギは「守護神大谷」
    6. 16. 大谷以外は達成不可 5つの偉業
    7. 17. 大谷に1014億円 無駄じゃない
    8. 18. 大相撲ロンドン公演 力士の愛称
    9. 19. チケット高騰「横断幕」掲げる
    10. 20. 箱根予選会 わずか17秒差で涙
    1. 1. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
    2. 2. 大阪の花火大会で歴史的事態
    3. 3. 今田美桜を食った 絶賛された1位
    4. 4. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
    5. 5. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
    6. 6. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
    7. 7. ラウール 実はハイレベル高学歴
    8. 8. さんまに謝罪せた唯一のタレント
    9. 9. 田村亮 コンビ解散の経緯語る
    10. 10. それスノ 福田麻貴に拒否反応
    1. 11. 森圭介アナ欠席 Xに意味深投稿
    2. 12. 横山めぐみ 凄絶イジメ被害告白
    3. 13. 和歌子が共演者から愛されるワケ
    4. 14. ディーン・フジオカ 離婚を発表
    5. 15. くるま ロケ中に「ガチ怒られ」
    6. 16. 米倉涼子「事務所辞める」相談か
    7. 17. 夏帆告白 仲野太賀に裏切られた
    8. 18. 小栗&赤西どっち選ぶ ドラマ絶賛
    9. 19. 南原 土佐兄弟言い間違えで赤面
    10. 20. 紅白「出禁」アーティスト復帰か
    1. 1. 夫がうつ病に 義姉の電話に嗚咽
    2. 2. 定時退社も K田の職場の体質
    3. 3. 知れば知るほどおもしろい！ストーリーも魅力なバーボンウイスキー「ワイルドターキー バーボンハイボール缶」が値下げ＆リニューアル！美味しさの秘密を専門家に聞いてみた
    4. 4. 40・50代に最適なGUのブラウス
    5. 5. 簡単スイートポテトパイの作り方
    6. 6. ローソン100 ドラクエとコラボ
    7. 7. 不気味すぎる女の存在に恐怖
    8. 8. GUから続々「新作アイテム」登場
    9. 9. レザーのNGな着こなしに共通点も
    10. 10. 吉野家 期間限定でボーナス10%
    1. 11. 一瞬で映りが良くなるマッサージ
    2. 12. ZARAのニットベストで秋コーデ
    3. 13. 食事デートで「交際はないな」
    4. 14. 園に行きたくない 娘の「答え」
    5. 15. コンバース 新作スニーカー発表
    6. 16. 「永遠の愛」はゾンビなら可能?
    7. 17. PERFEC TBLUE「CHAM」グッズ登場
    8. 18. 50代シンママ 努力でついに一転
    9. 19. 見え透いたママ友 絶交決意し
    10. 20. 2回目のデートは、高級車で軽井沢日帰りドライブ。完璧なプランだったのに、女がどっと疲れたワケ