日本代表は今月行われたパラグアイとブラジルとの対戦で1勝1分という結果を残した。これまで一度も勝ったことがなかった天敵ブラジル相手には3-2で逆転勝ちを収めている。先月の代表戦で足首を痛めていた久保建英は、パラグアイ戦には出場しなかったが、ブラジル戦は先発から54分プレーした。久保は9月のメキシコ戦で負傷して以降、所属するレアル・ソシエダでは先発を外れ、途中出場になることもあった。『Marca』や『AS』によれ