紙のタウンページが発行終了昭和から平成を支えてきたものが、時代の流れとともに姿を消していく。その中で、NTT東日本およびNTT西日本は、職業別電話帳『タウンページ』の発行を、2026年3月末で終了することを発表した（個人名も掲載していた『ハローページ』は2023年2月に発行終了）。かつてはどの家庭でも見かけた『タウンページ』の終了まで残り半年。昭和以降の日本の歴史とともにあった同サービスの歴史と役割を、NTT東日本