金融の街に誕生したブックラウンジ複合ビル「KABUTO ONE」の3階にある「Book Lounge Kable」は、金融の街・兜町にちなみ、お金と暮らしにまつわる書籍を多く揃えるブックラウンジ。兜町や株式市場の「カブ」、上昇相場の「ブル」など、金融の街らしいワードからその名が付けられました。まずは、エントランスで入場時間が記入されたナンバーカードを受け取りましょう。入場料は退出時に滞在時間に応じた金額を支払うスタイルです。