国民民主党玉木雄一郎代表が１７日、読売テレビ「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に２０分以上にわたり、リモートで生出演。事態が急変し、自民と日本維新の会が連立政権に向けた政策協議を行うことで合意したことなどについて語った。維新・吉村洋文代表が自民側に副首都構想、社会保障改革、物価高対策など１２の政策項目を突きつけた上で、連立の「絶対条件」として、「国会議員の１０％削減」を強調したことで騒然となって