古今東西、議員による異性絡みのスキャンダルは尽きることがない。2011年には女優・水野真紀の夫で当時衆議院議員の後藤田正純が、ホステスとの不倫を『FRIDAY』に報じられた。後藤田は2018年にも、別の女性との不倫関係の末にその女性から結婚詐欺被害の賠償請求を求められるというスキャンダルを『週刊文春』が報じている。【結果一覧】「不倫が報じられた議員といえば」ランキングをイッキ見！その他にも度々報道される議員