〈特殊詐欺を行う不良邦人が跋扈するフィリピンで、一人の日本人女性が拘束された。彼女は現地の裏社会に巣食う犯罪組織『JPドラゴン』と深い関わりを持つ存在として当局にマークされてきた人物だった。キーマンの身柄確保は何を意味するのか……。ノンフィクション作家・水谷竹秀氏が深層に迫る〉「直前まで特殊詐欺を行っていた」筆者は拘束直後の現場をとらえたある映像を入手した。フィリピンを拠点に特殊詐欺を続けていた日本