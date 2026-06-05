テレビ東京「ありえへん∞世界」が２日に放送された。この日は「昭和の常識は令和の非常識！？ＳＰ」を進行した。この日は、ＴＢＳ系「スポーツマンＮｏ．１決定戦」などで一世を風靡した池谷直樹氏の「今」に密着した。池谷氏は、１９９０年代から２０００年代にかけて、トップアスリートやタレントが火花を散らした同番組の名物企画「モンスターボックス（跳び）」の世界記録保持者となるなど、類い希な身体能力を披露