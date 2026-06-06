東京都武蔵村山市のアパートで、同居男性を包丁で刺して殺害したとして、警視庁は6月3日、廃品回収作業員の小和田和秀容疑者（26）を殺人容疑で再逮捕した。事件が起きたのは2月10日の昼頃で、2月20日、小和田容疑者は自ら「口論になり友人を殺害した」と110番通報し、死体遺棄容疑などで逮捕・起訴されている。小和田容疑者は被害者の白鳥和輝さん（当時26）が役員を務める会社の従業員で、2人の間にあったトラブルについて