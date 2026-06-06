警察官を騙って金銭を奪う「ニセ警察」による特殊詐欺が猛威を振るうなか、警察庁によれば昨年の詐欺被害は過去最悪を更新したという。特殊詐欺、およびSNS型投資・ロマンス詐欺の被害件数は約4万3000件で、被害額は計3241億円にも上る。SPA！は今回、実母が何度も詐欺被害に遭ったと話す女性に取材することができた。彼女の体験には、詐欺の防止や被害を最小限に食い止めるノウハウが詰まっていた！◆還付金詐欺からロマンス詐