　日本維新の会・吉村洋文代表デイリースポーツ

日本維新の会・吉村洋文氏 政策協議開始の自民党に「踏み絵」突きつける

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党日本維新の会が連立政権に向けた政策協議を開始した件
  • 吉村洋文氏は17日の番組で、今秋国会での国会議員の大幅減が絶対条件と言及
  • 議員定数の削減をめぐる合意ができないと「連立はしません」と述べた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
  3. 3. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
  4. 4. イオンに行った夫婦「事件です」
  5. 5. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
  6. 6. 眞子さん 日本ではありえない姿
  7. 7. 「タレント気取り」食レポが物議
  8. 8. クマ襲撃? 死亡男性はレフェリー
  9. 9. 元首相・村山富市氏 101歳で死去
  10. 10. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
  1. 11. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
  2. 12. ビルの窓から女性転落 席待ち?
  3. 13. 立民・野田氏「私はだまされた」
  4. 14. 美人配信者が死去 拷問受けたか
  5. 15. 光一結婚間近か お相手は名女優
  6. 16. しんどくなって…粗品の離婚理由
  7. 17. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
  8. 18. 「佐川急便のクズ男」の事故願う
  9. 19. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
  10. 20. 身元不明の遺体発見&クマ1頭射殺
  1. 1. 年金だけじゃ…ATMで見た現実
  2. 2. 眞子さん 日本ではありえない姿
  3. 3. 「タレント気取り」食レポが物議
  4. 4. クマ襲撃? 死亡男性はレフェリー
  5. 5. 元首相・村山富市氏 101歳で死去
  6. 6. ビルの窓から女性転落 席待ち?
  7. 7. 「町長室で性交渉」告白巡り謝罪
  8. 8. 「佐川急便のクズ男」の事故願う
  9. 9. 身元不明の遺体発見&クマ1頭射殺
  10. 10. 泉前代表の苦言 SNSで相次ぐ賛同
  1. 11. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
  2. 12. 女性に性的暴行か 32歳男逮捕
  3. 13. 眞子さんの今 女優の晩年のよう
  4. 14. 女性2人死亡 わざわざ1人1人殺害
  5. 15. 梅田で女が男性を刺す? 面識あり
  6. 16. ひろゆき氏予想 高市首相の場合
  7. 17. 秋篠宮家の人気は…宮内庁苦悩か
  8. 18. 「月を見るため」全裸の男を逮捕
  9. 19. 前橋市長の少女時代 同級生証言
  10. 20. 「殺す服脱げ」JK脅しわいせつか
  1. 1. 市長名が入った賞状「いらねえ」
  2. 2. 玉木氏 維新に騙された配信炎上
  3. 3. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
  4. 4. 「東京で1番狭い物件」に絶句
  5. 5. 維新 12分野の政策実現を求める
  6. 6. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
  7. 7. アパート前でBBQ 大学生を通報
  8. 8. 中2で妊娠 ラーメン店で気づいた
  9. 9. 好感 美人市議の現在に反響続々
  10. 10. 熟年離婚 82歳が法廷でブチギレ
  1. 11. 人を怖がらないクマ 増加中の訳
  2. 12. 何様? 立憲幹事長の態度に呆れ声
  3. 13. 北陸新幹線 大阪へ延伸早期に
  4. 14. コメの民間備蓄制度 導入検討へ
  5. 15. 維新「12分野」の政策実現求める
  6. 16. 中露北首脳が66年ぶり会合 背景
  7. 17. くら寿司の迷惑客 素手食い拡散
  8. 18. 50年親しまれたロゴ 突然の敗訴
  9. 19. 田久保氏が延命できる秘策とは
  10. 20. 自民 次の衆院選で93人が落選か
  1. 1. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  2. 2. 美人配信者が死去 拷問受けたか
  3. 3. 「陰毛付きTバック」が発表 物議
  4. 4. 固体電池の「難題解決」に成功
  5. 5. 名所の竹林 落書きで台無しに
  6. 6. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
  7. 7. 性暴行の加害者情報公開 韓実刑
  8. 8. ウ投資家死亡 3000万ドル失った?
  9. 9. トランプ氏 プーチン氏と会談中
  10. 10. 韓国雑誌のイベントに批判殺到
  1. 11. 気温上昇が深刻化? CO2の濃度も
  2. 12. サンリオ新グッズに中国騒然
  3. 13. 20万元消費のトイレ 中国で議論
  4. 14. 中国江蘇省の沖合に「黄海湿地」
  5. 15. 「世界一長い名前」ギネスに認定
  6. 16. 歌手のサンディーさん死去 34歳
  7. 17. Copilot Windows11に導入
  8. 18. 中国「付き添い経済」が台頭
  9. 19. 太陽光 世界最廉価の電力源に
  10. 20. 「乳がん認識改善」に指摘相次ぐ
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 駐車料金値上げに「ふざけるな」
  3. 3. くら寿司「迷惑行為」再びの理由
  4. 4. 日郵「懲罰自転車・徒歩」禁止へ
  5. 5. 1年で約500万円を喪失 原因は
  6. 6. 羽田の巨大複合施設に悲惨な状況
  7. 7. 世代交代のアメ横「中国化」の波
  8. 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  9. 9. 「シニアの働き方」の実態
  10. 10. 日本人の資産を奪う3つの正体
  1. 11. 年収400万円の負担はどう変わる?
  2. 12. 「論理的に話す人」嫌われる理由
  3. 13. 髪を乾かす「ヘアドライヤー」
  4. 14. 世帯年収500万円で生活「目安」
  5. 15. 金持ちだけ知ってる 資産増の技
  6. 16. 撮影だけで即査定 フリマアプリ
  7. 17. 日経平均10万円台 投資家の罠
  8. 18. 「定年離婚」気をつけたい4つ
  9. 19. ブロンコビリー 食事全品20%OFF
  10. 20. NY時間 ドル円が150円付近に下落
  1. 1. Macユーザーがマウス使わぬ理由
  2. 2. タクシー「すぐ」停車できない訳
  3. 3. 無料で使えるGoogleのAIモデル
  4. 4. PayPayのキャンペーンに新市
  5. 5. 人気のカドカワ漫画が最大50%OFF
  6. 6. レッツノート 14インチで1kg
  7. 7. 4gの小型イヤホン「ZE300」発売
  8. 8. 世界席巻 CGアニメの革新的技術
  9. 9. Gboard 新型キーボードを発表
  10. 10. 再び高性能タブレット市場に
  1. 11. ミニPC? Galaxy Z Fold7の魅力
  2. 12. スマホユーザー必携のアプリ
  3. 13. Xiaomi 27インチ2Kモニター
  4. 14. AIを活用 Windows11の今後の方針
  5. 15. プレデター新作 日本版声優解禁
  6. 16. 「Pixel 10」他社スマホとの差
  7. 17. キャッ党忍伝 ゲーム化の意欲作
  8. 18. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
  9. 19. Intel チップでAMDの王座脅かす?
  10. 20. シグマの14mm F1.4DGに新発見
  1. 1. プロ野球のビールかけ実施困難に
  2. 2. 「打てる訳ない」と朗希に衝撃
  3. 3. 中田翔氏 引退後初の解説が好評
  4. 4. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
  5. 5. 渋野日向子「6連続」なら危機が
  6. 6. 大谷の取材で「NGワード」連発
  7. 7. 佐々木朗希の球速が落ちた理由
  8. 8. ソフトBの選手 婚約者に暴力を?
  9. 9. 大谷 大歓声受け48年ぶり快記録
  10. 10. 大谷翔平 打撃絶不調の原因は
  1. 11. 日本は勝ったのに…韓監督に批判
  2. 12. 朗希 本家の大魔神に並ぶ快記録
  3. 13. ド軍戦で痛恨失策 敵ファン怒り
  4. 14. ドジャース 3連勝でWS進出に王手
  5. 15. 国民的女優の誘い断った大谷翔平
  6. 16. 引っ越した? 水原受刑者妻の現在
  7. 17. 離婚切り出され…無断撮影に激怒
  8. 18. 城彰二が絶賛 森保J常連選手は?
  9. 19. 1800万高級車GET「パニックに」
  10. 20. ロバーツ監督 朗希を大いに称賛
  1. 1. 映画会社が破産 目黒蓮の降板で?
  2. 2. 米倉涼子の恋人が「コメント」か
  3. 3. 3児の母でSEXY女優 大正解だった
  4. 4. しんどくなって…粗品の離婚理由
  5. 5. 立民・野田氏「私はだまされた」
  6. 6. 光一結婚間近か お相手は名女優
  7. 7. エルフ荒川 イメチェンが鬼バズ
  8. 8. 大谷が好き「女優N」めぐり憶測
  9. 9. 井上咲楽の後ろに包丁持つ元カレ
  10. 10. 「女性の園」で体液 恐怖訴える
  1. 11. 吉村代表の回答引き出すカズ見事
  2. 12. 「芸人に手を出す尻軽女」の真相
  3. 13. 生放送で小川彩佳が吉村代表追及
  4. 14. ボビー 2億円あった貯金飛びゼロ
  5. 15. 態度悪い? 立民の幹事長に問題
  6. 16. 43歳女優の「ばけ具合」に驚き
  7. 17. 亀田興毅 30億円稼ぐも全部ない
  8. 18. 報ステ取材の翌日にどんでん返し
  9. 19. カズレ 維新代表に直球で迫る
  10. 20. 改悪クレカに代わる最強のクレカ
  1. 1. 「わがまちうどん47」全国で販売
  2. 2. 「小学生並み」男と別れるべきか
  3. 3. 定時退社も K田の職場の体質
  4. 4. 「お文具といっしょ」がコラボ
  5. 5. サラリーマン生活の哀愁漂う漫画
  6. 6. 真似しやすいGUワンツーコーデ
  7. 7. 即おしゃれに見える無印のパンツ
  8. 8. 大人世代に合う「ウルフ風ボブ」
  9. 9. ディズニーのHappyくじが発売へ
  10. 10. セリアでSWIMMERグッズが110円
  1. 11. 冷凍パンのお取り寄せサービス
  2. 12. ローソンの新作コラボスイーツ
  3. 13. 3COINSの「洗い物グッズ」紹介
  4. 14. 40代〜50代向け ショートボブ
  5. 15. 史上最大級「ドラえもん展覧会」
  6. 16. 魔法の世界がOWNDAYSとコラボ
  7. 17. ZARAの秋っぽおしゃれアイテム
  8. 18. 六本木 エヴァのカフェが登場
  9. 19. 自称エリート 最低すぎる発言
  10. 20. 水ムー 友人の家で聞いた怖話