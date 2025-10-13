3代目 日産リーフは誰もが安心して乗れるEV 今年の6月にグローバルデビューを飾った新型「リーフ」がいよいよ日本で発売される。3代目となるリーフは、全面改良を受けて新世代クロスオーバーEVとして誕生。2010年12月に発売された初代から15年間にわたって積み重ねてきた知見と経験を最大限に活かして開発された新型は、“乗る人すべてが気持ちよくドライブでき、誰もが安心して乗れ