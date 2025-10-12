ヨルダン政府観光局は9月2日、都内で「ヨルダン観光セミナー・商談会」を開催した。ヨルダンへの日本人旅行者数は2019年実績で約13,000人、コロナ後の回復は2024年実績で約4,000人まで上昇しているが、2025年は7月までで3,000人を超える成長を見せており、大阪・関西万博が功を奏しているとみている。日本人にとってヨルダンはメジャーデスティネーションではないと認識しつつも、日本市場のポテンシャルに期待をしているという。