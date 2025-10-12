【イスラマバード共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権の軍部隊は11日、国境地帯でパキスタン側に攻撃した。アフガンメディアが報じた。パキスタン治安当局筋は、パキスタン軍が応戦し、アフガン側の兵士多数を殺害したとしている。タリバン暫定政権の国防省は10日、パキスタンが領空侵犯し首都カブール上空に侵入、アフガン東部を爆撃したと非難する声明を発表した。アフガンメディアは今回の攻撃は対抗措