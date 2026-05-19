【リオデジャネイロ（ブラジル）１８日＝沢田啓明】ブラジル・サッカー連盟は１８日、Ｗ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む同国代表メンバー２６人を発表し、３４歳のネイマールサントス）が選出された。ネイマールは４度目のＷ杯に。アンチェロッティ監督は昨年の就任後、初めてネイマールを招集。ビニシウス（レアル・マドリード）やラフィーニャ（バルセロナ）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）らも入った。ブラ