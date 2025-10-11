人気キャラクター『mofusand』の常設店舗、『mofusand TOKYO』が、2025年10月24日（金）にJR原宿駅竹下口より徒歩6分の場所にオープンする。＞＞＞店舗内のイメージや取扱商品をチェック！（写真14点）もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』。手がけるのはInstagram やX（旧Twitter）などのSNSを中心に人気のイラストレーター・