【mofusand】“ブランド体験” を感じる常設店舗が原宿にオープン！
人気キャラクター『mofusand』の常設店舗、『mofusand TOKYO』が、2025年10月24日（金）にJR原宿駅竹下口より徒歩6分の場所にオープンする。
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』。手がけるのはInstagram やX（旧Twitter）などのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅの。
これまで、全国各地のPOP UP SHOPを中心に展開してきたが、このたびブランドの世界観をより深く体感できる常設店舗がオー
プンする。『mofusand TOKYO』は、コンセプトシリーズのみを展開する専門店。シリーズは年間数回入れ替えを予定しており、
来店のたびに新しい世界観を楽しめる点が特徴。
またPOP UP SHOPとは異なるモダンな空間を演出。これまでのPOP UP SHOPが賑やかでカジュアルな売場展開であったのに対し、『mofusand TOKYO』は高級感を重視した常設店として設計。店舗の外装はドールハウスをイメージしており、内装にはガラスショーケースやブランドショップさながらの高級感のある什器を取り入れた洗練されたデザインとなっている。
オープンにあわせ、コンセプトシリーズの第1弾として「COFFEE AND DONUTS」を展開。約40アイテムの商品がラインアップされる。mofusand 公式オンラインショップ「mofusand もふもふマーケット」でも同日販売開始で、今後POPUP での展開も予定。
さらにアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko Fluffy Kittens」もお取扱いされる。
『mofusand TOKYO』は、これまでのPOP UP SHOPでは味わえなかった、空間と商品が一体となった ”ブランド体験” を感じられるショップ。ぜひ足を運んでほしい。
