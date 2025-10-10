【その他の画像・動画等を元記事で観る】10月7日より放送がスタートのTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のEDテーマに、サイダーガールの新曲「陽炎」が起用されることが決定。各配信サイトにてデジタルリリースがスタートした。「陽炎」は、思春期のきらめきと儚さを鮮やかに描いた楽曲で、アニメの世界観を瑞々しく彩る仕上がりとなっている。原作小説にサイダーガールの音楽が登場する縁もあり、今回の楽曲制作は原作者・裕