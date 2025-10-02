ÊÆ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ØÏ¢À½ÉÊ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëAnker¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³À¤³¦No.1¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖAnker¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥·¥ê¡¼¥ºAnker Solix¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖAnker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÖAnker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel¡×¤ò10·î2Æü¤«¤éAnker Japan¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±Ä