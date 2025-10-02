ニューストップ > スポーツニュース > 真美子さんが大谷翔平を隣に乗せて帰宅 関係者が語った意外な運転さ… 大谷翔平 家族 ドジャース ポルシェ スポーツニュース・トピックス NEWSポストセブン 真美子さんが大谷翔平を隣に乗せて帰宅 関係者が語った意外な運転さばき 2025年10月2日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 真美子さんは大谷翔平の運転手も務めているとNEWSポストセブンが報じた 大谷を車に乗せて球場から去る真美子さんを見た、と在米ジャーナリスト 「運転がスムーズすぎるくらいスムーズなことに驚きました」と語った 記事を読む おすすめ記事 「マンボウみたいよ」「カメレオンみたい」保育士2人が2歳女児の“容姿をいじる” 母親ショック「涙が止まらなかった」 2025年10月1日 18時11分 「鬼畜の所業」「人生を破壊」 当時12歳の娘に性的暴行した父親 1審の裁判員裁判は懲役20年言い渡すも... 2審は「いささか過剰な評価」1審判決を破棄し懲役15年 先月に判決確定 「5年減」のカギとなった約10年前の判例 2025年7月13日 14時0分 「苦情はカスハラ扱い」と批判殺到…人気ブランドの“上から目線”注意が大炎上→謝罪も鎮火せず 2025年10月1日 18時25分 「家族じまい」が急増中！ 子供に捨てられるのはどんな親か？ 「私は毒親じゃない」という人も気をつけたい【10か条】 2025年9月15日 7時0分 Perfumeのあ〜ちゃん バーンズ勇気と破局 21年秋に交際報道 今夏に別れ 2025年10月2日 4時0分