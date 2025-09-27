《先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します。》9月26日、インスタグラムでこう発表したのは女優の趣里（35）。8月29日に結婚を発表した夫であるBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）と連名で第一子の誕生を報告した。続けて《変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます》と周囲への感謝を述べ、《今まで通り家族と