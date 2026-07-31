趣里
1990年9月21日生まれの女優。 父親は俳優の水谷豊。母親は女優で元キャンディーズメンバーの伊藤蘭。 トップコート所属。
2026年8月8日
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三山凌輝と花乃まりあ、父親への直撃取材にネットが呆れ声
Smart FLASH
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女性500人に聞いた「許せない不祥事タレント」三山凌輝を引き離した1位は
1位は共演女性への性的暴行の罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告
Smart FLASH
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水谷豊が娘婿・三山凌輝の不倫報道に怒り、友人に電話か
三山は元宝塚の花乃まりあとのホテル密会を週刊文春にすっぱ抜かれたとのこと
現代ビジネス
2026年8月7日
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三山凌輝の密会報道後、共演者が称賛する一方で趣里との離婚危機も報道
女性自身
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趣里、夫・三山凌輝の密会報道を受け年内にも離婚決断かと報道
業界では離婚Xデーが囁かれており、有力なのは主演ドラマ放送後だと筆者
東スポWEB
2026年8月6日
2026年8月5日
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三山凌輝の密会報道 テレビ朝日内では「出禁かもしれない」の声？
女性自身
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三山凌輝の密会騒動が「愛の不時着」熱狂ファンの反発を招くか
日刊ゲンダイDIGITAL
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映画「踊る大捜査線」新作に新キャスト…趣里が「熱血刑事」演じる
オリコンニュース
2026年8月4日
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三山凌輝、朝帰りは日常茶飯事？子育てをほとんどせず趣里は悩んでいるか
文春オンライン
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三山凌輝が文春砲後も密会を続け、BE:FIRSTの活躍が埋もれると関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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趣里のドラマ撮影現場 夫・三山凌輝の密会報道後に雰囲気が様変わり？
夫・三山凌輝の密会報道後は「お通夜のような雰囲気」とテレビ局関係者
女性自身
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三山凌輝の「不倫疑惑」結婚を祝福した義母・伊藤蘭は「裏切り」に怒りか
FRIDAYデジタル
2026年8月2日
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ドラマ公式SNSが趣里の近影を公開、同情の声も「我慢してないですか」
明るさがにじみ出た姿に安堵の声が広がる一方、カラ元気のような振る舞いに同情も
Smart FLASH
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趣里の最新動画公開で寄せられる「我慢してないですか」ファン心配の声
日刊スポーツ
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三山凌輝の密会報道 水谷家の「復讐劇」が始まるのではとの声も
共演者・花乃まりあ（33歳）との密会が発覚し両事務所が謝罪したという
現代ビジネス