趣里

1990年9月21日生まれの女優。 父親は俳優の水谷豊。母親は女優で元キャンディーズメンバーの伊藤蘭。 トップコート所属。

2026年8月8日

2026年8月7日

2026年8月6日

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2026年8月1日

2026年7月31日