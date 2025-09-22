ロックバンド・RADWIMPS野田洋次郎が22日までに、自身のSNSを更新。きのう21日に出演した音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で発生したアクシデントについて明かした。【写真】熱気が…野田洋次郎が公開したライブの様子野田は21日、千葉県で開催された音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演したこと写真付きで報告し、「ロッキン最終日ヘッドライナー務めさせてもらいましたサイコー