【モデルプレス＝2026/05/13】ロックバンド・RADWIMPSのボーカル・ギター・ピアノを担当する野田洋次郎が2026年5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が作詞作曲を手掛けた楽曲「ふたりごと」（2006年）の誕生秘話を明かした。【写真】37歳国民的女優「迫力がすごすぎる」細眉＆着物で“細木数子”に◆野田洋次郎、楽曲「ふたりごと」誕生秘話明かす野田は、国民を熱狂させた占い師・細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ