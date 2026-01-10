プロバスケットボール選手の河村勇輝（24）が1月7日、Instagramを更新。ファンにブルズとの契約と感謝を伝えた。 【画像】八村塁、けん玉スゴ技披露にSNS驚き「日本人で見ても上手い方」「体幹の良さよ」 「Thank you @chicagobulls for giving me another opportunity.」と投稿されたのは、ブルズのユニフォームを着用した河村の姿。河村は7日にシカゴ・ブルズと2WAY契約したことを発表。「皆さんの応援、サポ&