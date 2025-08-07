ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 朝ドラ「あんぱん」RADWIMPSが歌う主題歌に萎える視聴者が続出 ドラマの話題 野田洋次郎 RADWIMPS エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 朝ドラ「あんぱん」RADWIMPSが歌う主題歌に萎える視聴者が続出 2025年8月7日 20時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと RADWIMPSが担当した朝ドラ「あんぱん」の主題歌「賜物」 Xでは「全然慣れない」などの声も出たと週刊女性PRIMEが伝えた 朝ドラに詳しいライターは「曲と映像がことごとくミスマッチ」と語った 記事を読む おすすめ記事 浅野ゆう子、母の命の恩人と30年ぶりの“再会美談”の裏で音信不通だった事実に視聴者ア然 2025年8月7日 16時0分 「夜更けまで嬌声が…」中村芝翫、「別れた」愛人Aさんと“実家で誕生日パーティー”を開催…三田寛子をハラハラさせる「またくっついた疑惑」の実情 2025年8月7日 16時43分 元放送作家 文春が報じた中居正広氏の発言に「吐き気を覚えた」 2025年8月7日 15時53分 速報「おむつのみの女の子を保護している」幼い娘を自宅に置き去り…自衛官の父親と母親を逮捕 札幌市 2025年8月7日 11時43分 【甲子園】広陵巡り別の事案で情報提供 学校が第三者委を設置し調査中と日本高野連が発表 2025年8月7日 21時37分