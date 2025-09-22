4組の同性カップルの生活を綴ったドキュメンタリー映画『ふたりのまま』が9月20日に公開された。 生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル、同棲をはじめることにしたカップル、高校生の娘がいるカップル、不妊治療に励むカップル。本作は、それぞれ異なる状況にある同性カップルのありのままの生活を記録している。 同性愛者には差別や偏見を懸念し、そのことを公表せず生きている人も多い。そのために、“見えなくなっ