4組の同性カップルの生活を綴ったドキュメンタリー映画『ふたりのまま』が9月20日に公開された。

生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル、同棲をはじめることにしたカップル、高校生の娘がいるカップル、不妊治療に励むカップル。本作は、それぞれ異なる状況にある同性カップルのありのままの生活を記録している。

同性愛者には差別や偏見を懸念し、そのことを公表せず生きている人も多い。そのために、“見えなくなってしまっている”同性カップルの実態を知ってほしいとカメラを回したのは、一般社団法人「こどまっぷ」の共同代表として、子育てする、あるいは子どもを望む性的マイノリティを支援してきた長村さと子さん。

自らも同性パートナーと子どもを育てる長村さんは、本作でどんなことを伝えたかったのか、話を聞いた。（ライター・杉本穂高）

本作制作のきっかけはなんだったのですか。 長村さと子さん（以下、長村）：自分の子育てや「こどまっぷ」の活動を通して、同性カップルやその家族の声が社会に全然届いていないことにずっと憤りを感じていました。 実際の生活、ご飯を食べて、寝て、普通に仕事をしている様子や、他愛ないことで笑い合ったり、家族のことを真剣に思うからこそ言い合いになる姿が見えた方が、私たちが「いる」ということが伝わるんじゃないかと思って、映画で見せることにしたんです。

長村さんは映画産業に従事しているわけではないんですよね。 長村：映画を見るのは好きですが、作ったこともなかったです。ただ、世の中が変わってきている今、この狭間の時代をきちんとアーカイブとして残しておきたいという気持ちが強くありました。そして、それができるのは映像作品だと。 作り方がわからず試行錯誤している時に、たまたま海外在住の映像編集者とオンラインでお話しする機会があり、この方となら一緒にできると思えたことで本格的に作品が動き始めました。

映画『ふたりのまま』場面写真（🄫一般社団法人こどまっぷ）

4組のカップルが映画に登場しますが、どういう基準で選ばれたのですか。 長村：私が直接支援している人からは選ばないようにしました。なぜかというと「いつもお世話になってるから取材受けなきゃ」みたいな力関係が働いてしまうと思ったので。古くからの友人や、活動を見守ってくれていた人たちに声をかけて撮影させてもらいました。

映画『ふたりのまま』ポスター（🄫一般社団法人こどまっぷ）

作品に出演されたみなさんの姿は、伝統を「壊す」存在というより「拡張する」存在に見えました。 長村：私もそう思っています。でも、なかなかそう思ってもらえないのも事実なんです。

映画『ふたりのまま』場面写真（🄫一般社団法人こどまっぷ）

そういう社会の「変わらない部分」を前進させるためには、何が必要でしょうか。 長村：やはり、多くの人に私たちのような存在がいることを知ってもらうことが必要だと思います。カミングアウトしたらキャリアが終わるような世の中じゃダメだと思うんです。

セクシュアリティではなくパーソナリティーを見るというのは大事な姿勢ですね。それは本作の姿勢にも貫かれていると思います。 長村：ありがとうございます。タイトルの「ふたりのまま」というのは、「2人のママ」という意味と、あるがままの2人という意味を重ねたんですが、そこにはパーソナリティーをそのまま受け止める視点も含まれていると思います。

映画『ふたりのまま』予告編 映画『ふたりのまま』予告編

一番見えにくい同性カップル・家族の「生活」を伝えたかった

■杉本穂高

日本映画学校（現・日本映画大学）出身。神奈川県のミニシアター「アミューあつぎ映画.comシネマ（現・あつぎのえいがかんkiki）」の元支配人、現在は映画ライター。