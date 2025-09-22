「同性カップル」の“リアルな生活”追ったドキュメンタリー公開 食べて、笑って、ケンカして…監督が「日常」を映した理由
4組の同性カップルの生活を綴ったドキュメンタリー映画『ふたりのまま』が9月20日に公開された。
生まれたばかりの赤ちゃんを育てるカップル、同棲をはじめることにしたカップル、高校生の娘がいるカップル、不妊治療に励むカップル。本作は、それぞれ異なる状況にある同性カップルのありのままの生活を記録している。
同性愛者には差別や偏見を懸念し、そのことを公表せず生きている人も多い。そのために、“見えなくなってしまっている”同性カップルの実態を知ってほしいとカメラを回したのは、一般社団法人「こどまっぷ」の共同代表として、子育てする、あるいは子どもを望む性的マイノリティを支援してきた長村さと子さん。
自らも同性パートナーと子どもを育てる長村さんは、本作でどんなことを伝えたかったのか、話を聞いた。（ライター・杉本穂高）一番見えにくい同性カップル・家族の「生活」を伝えたかった
長村さと子さん（以下、長村）：自分の子育てや「こどまっぷ」の活動を通して、同性カップルやその家族の声が社会に全然届いていないことにずっと憤りを感じていました。
実際の生活、ご飯を食べて、寝て、普通に仕事をしている様子や、他愛ないことで笑い合ったり、家族のことを真剣に思うからこそ言い合いになる姿が見えた方が、私たちが「いる」ということが伝わるんじゃないかと思って、映画で見せることにしたんです。
長村：映画を見るのは好きですが、作ったこともなかったです。ただ、世の中が変わってきている今、この狭間の時代をきちんとアーカイブとして残しておきたいという気持ちが強くありました。そして、それができるのは映像作品だと。
作り方がわからず試行錯誤している時に、たまたま海外在住の映像編集者とオンラインでお話しする機会があり、この方となら一緒にできると思えたことで本格的に作品が動き始めました。
長村：最初は、差別など同性カップルを取り巻く“課題”をたくさん伝えなければ、社会と戦わなければと、ファイティングポーズをとっていました。たとえば、 パートナーが同性である女性が病院に分娩を拒否された事態があり、その問題の深刻さと状況の改善を求めて、私たちが政治家に陳情するシーンも撮影しました。
でも、それぞれの同性カップルやその家族にカメラを向けていると、社会の問題よりも、生活や2人の関係性、子どもに対するまなざしや親との関係などが伝わってきます。私たち自身にとっては「普通」の日常を、「普通じゃない」としているのは社会の側なんだと撮りながら思いました。そしてその社会に対して私自身が戦わなければいけないというプレッシャーに抑圧されてとらわれていることに気づいたんです。
だから、当事者のありのままの姿、温かさとかちょっとした切なさなどを伝えたいと思うようになりました。実際、外から一番見えづらいのは、そういうところじゃないかとも思いました。
長村：私が直接支援している人からは選ばないようにしました。なぜかというと「いつもお世話になってるから取材受けなきゃ」みたいな力関係が働いてしまうと思ったので。古くからの友人や、活動を見守ってくれていた人たちに声をかけて撮影させてもらいました。
長村：そうですね。同性カップルに育てられた17歳の娘さんは昔から知っているからこそ、一番緊張した相手です。他のカップルは妊活中だったり、まだお子さんに本人の考えを聞ける年齢ではなかったので、それだと親の気持ちだけを描く作品になってしまうことに少し悩んでいました。彼女が「全然いいよ」と出演をOKしてくれたのは作品にとって大きかったです。
長村：そこを指摘してくれた人は初めてです。私たちLGBTQは伝統的な家族像を壊す存在だといつも思われて、存在しないものとして扱われています。そのことがデザインからも伝わればと思って、かなりこだわって描いてもらいました。
長村：私もそう思っています。でも、なかなかそう思ってもらえないのも事実なんです。
長村：結婚したい、家族を築きたいと考える同性カップルにそもそも選択肢がないことには憤りを感じますし、違憲判決は当然で、社会が変わらないといけない時期にきていると思います。
ただ、普段「こどまっぷ」でロビー活動をしている身からすると、そう簡単な話でもないことは実感します。映画などを通して応援してくれる味方を増やしていくしかないかなと思っています。
長村：この法案は、人工授精などの生殖補助医療の適正な実施に関して、また、生殖補助医療によって生まれた子どもたちの出自を知る権利について、これまで法が未整備だったところを定める“必要な法律”ではありました。でも、いざ提出された法案では、法律婚以外の同性カップル、事実婚カップル、選択的シングルの人が生殖補助医療を受けることを禁止し、違反した医療機関や個人医師に対する罰則規定がおかれていました。
国会の会期が理由で廃案にはなりましたが、同様の法案が再び提出される懸念は当事者の間で残っています。なので、法案の存在と、それによって苦しむ人たちがいるということを見て知ってほしいと思い、映画にあえて残しています。
長村：感じますね。幼稚園で先生たちに同性同士で子育てをしていることをカミングアウトした時「テレビで見たことあります、みんな同じなんで全然問題ないですよ」と言ってくださったり、生きやすくはなりました。
一方で、居酒屋で「レズはいいけどゲイは無理」と平気で話してるサラリーマンがいたりする。私が経営しているお店（註：長村さんは新宿2丁目を中心に飲食店2店を経営）でも、いまだにスタッフに対して「男なんですか、女なんですか」とか聞いてくる人もいます。
長村：そうですね。同性婚の話もそうですが、変えようと思ってもなかなか変わらないもどもかしさがあります。
たとえば、長年住んでいた新宿区では、パートナーシップ制度導入を働きかけた時、制度の内容と関係ない事情で反対される議員さんらがいたりして、憤りを感じました。一方で、足立区では、同じように区議から差別的な問題発言があったものの、区としては、新宿と逆の姿勢を示してくれ、パートナーシップ制度を導入してくれました。
なので足立区に引っ越して、その後、子どもも含めて家族として認める「ファミリーシップ制度」の導入も働きかけ、実現にこぎつけました。
東京都もパートナーシップ証明書の裏側に、子どもの名前を書けるようにはなりましたが、都が「ファミリーシップ」という名称を使うことをしなかったのは、同性カップルに「ファミリー（家族）」とは名乗らせたくなかったからではないでしょうか。
長村：やはり、多くの人に私たちのような存在がいることを知ってもらうことが必要だと思います。カミングアウトしたらキャリアが終わるような世の中じゃダメだと思うんです。
長村：もちろんです。ただ、エンターテインメントにはどうしても搾取の構造が生まれてしまうことがあります。私自身、テレビのニュースやドキュメンタリーに協力することがありますが、結局傷ついて終わることも多かったんです。だからこそ映画を撮ることで、当事者を搾取してしまうのではとすごく怖かったですね。
長村：そうですね。一度、テレビ取材で、自宅で料理する場面を撮りたいと言われ、私のパートナーが料理し始めるとテレビクルーから「長村さんは料理しないんですか」と言われたことがあります。
私のパートナーはボーイッシュで、私の方がフェミニンに見えるから、私が料理を作るものだと思われていたらしく…これは同性カップルうんぬんではなく、もっと根本的な性差別の話だと思うのですが。
あと「なんで、そこまでして子どもが欲しいんですか」という質問は定番で聞かれますが、これも異性カップルに聞くことはほぼない質問だと思います。しかもその質問に対して、取材者が考える「正しい答え」がきっとあるんでしょうね。私が回答してもそれで満足してくれず、繰り返し質問されたこともあります。
長村：毎年、感じていますね。なんでプライド月間にもかかわらず差別的な発言がこんなに多いんだろうとか、どうしてトランスジェンダーをすぐに性犯罪に結び付けたがるのかとか、ずっと心を痛めています。
私自身はもちろん、私が経営する店では、セクシュアリティじゃなくてパーソナリティーを第一に大切にする方針です。
長村：ありがとうございます。タイトルの「ふたりのまま」というのは、「2人のママ」という意味と、あるがままの2人という意味を重ねたんですが、そこにはパーソナリティーをそのまま受け止める視点も含まれていると思います。
■杉本穂高
日本映画学校（現・日本映画大学）出身。神奈川県のミニシアター「アミューあつぎ映画.comシネマ（現・あつぎのえいがかんkiki）」の元支配人、現在は映画ライター。