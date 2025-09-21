今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お月見パスタ！ポヴェレッロ ナースロボの調理記録 Karte.105』というゆーふぉさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）Part105はSpaghetti del poverello巷で「貧乏人のパスタ」なんて呼ばれちゃってるやつです。 具材は卵とチーズだけ。その分素材の味や風味を感じられる美味しいパスタです。 トッピングに目玉焼きを乗せるのでお月見感もあって良いですよ！ とても