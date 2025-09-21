お月見パスタ「ポヴェレッロ」のレシピを紹介！ 卵とチーズの旨味が濃厚なパスタに、香ばしく焼いた目玉焼きを絡めていただきます

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お月見パスタ！ポヴェレッロ ナースロボの調理記録 Karte.105』というゆーふぉさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

Part105はSpaghetti del poverello

巷で「貧乏人のパスタ」なんて呼ばれちゃってるやつです。 具材は卵とチーズだけ。その分素材の味や風味を感じられる美味しいパスタです。 トッピングに目玉焼きを乗せるのでお月見感もあって良いですよ！ とても簡単なので是非作ってみてくださいね。

投稿者のゆーふぉさんが、お月見パスタ「ポヴェレッロ」を作ります。9月になり様々なお月見メニューが登場するなか、家で食べられるお月見メニューで季節を感じようという試みです。

まずはパスタを茹でるお湯を用意。水1リットルに対し塩小さじ2を入れます。

加熱して沸騰させているうちに他の準備を進めます。取り出したチーズはペコリーノ・ロマーノです。

10g分削りました。羊のチーズのペコリーノ・ロマーノはパスタを作るなら持っていて損はないとのこと。水分が少ないハードチーズなので日持ちもするそうです。

お湯の準備が出来たら、袋の表記時間通りにパスタを茹でます。

パスタを茹でている間に卵を焼きます。ポイントは植物性のオリーブオイルではなくラードを使う事。これで旨味がグッと増すのだとか。焼き加減の目安は透明な白身がなくなるくらいの半熟です。

塩コショウしてできあがり。片方はパスタに混ぜるので潰れてもOKです。

パスタが茹で上がったら、目玉焼きを焼いたラード入りのフライパンに投入。火を点けず、ゆで汁や水を少し加えます。

あとはチーズと目玉焼きを1つ入れて豪快に混ぜるだけ。火を消して混ぜるのはカルボナーラでもやりますが、こちらの方が繊細な熱加減を要求しないので作りやすいとゆーふぉさん。味見をして塩コショウをいい感じに調整します。滑らかタイプがお好みの場合、水を足すといいそうです。

目玉焼きを乗せて完成！ お月見パスタ、ポヴェレッロです！

チーズと卵が絡んだパスタにさらに卵を乗せた、まさに卵好きのためのパスタへ「おいしそう」「美味しそう」の声が寄せられました。

上に乗った目玉焼きを崩し、パスタに絡めながらいただきます。

濃厚な卵とチーズの風味に、ラードの香ばしさと黒コショウの香りが抜群の相性だとか。食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみてください。

ポヴェレッロは「貧乏人のパスタ」と日本では言われますが、語源のニュアンスとしては「清貧」や「質素」の方が合う気がするとのこと。呼び方はともかく、材料がシンプルで作りやすく、アレンジの幅も広いパスタだそうです。

