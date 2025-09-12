伝説の料理番組『モグモグGOMBO』（日本テレビ系）が、9月23日放送の『THEグルメDAY』3時間スペシャルで22年ぶりに復活することが、11日に発表された。だが、かつての番組を知るファンからは複雑な反応が寄せられている。「『THEグルメDAY』は、ナインティナインの2人とヒロミさんがMCを務める日テレの秋のグルメ企画の祭典で、『有吉ゼミ』『ヒューマングルメンタリーオモウマい店』『ぐるぐるナインティナイン』など全8番組