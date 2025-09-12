伝説の料理番組『モグモグGOMBO』（日本テレビ系）が、9月23日放送の『THEグルメDAY』3時間スペシャルで22年ぶりに復活することが、11日に発表された。だが、かつての番組を知るファンからは複雑な反応が寄せられている。

「『THEグルメDAY』は、ナインティナインの2人とヒロミさんがMCを務める日テレの秋のグルメ企画の祭典で、『有吉ゼミ』『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』『ぐるぐるナインティナイン』など全8番組が参加する特別番組です。

それに加えて『モグモグGOMBO』が、当時のMCだったヒロミさんと林家正蔵さん（当時・こぶ平）さんの再タッグのもと、一夜限りの復活を果たすというのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

『モグモグGOMBO』は、1993年から約10年間、毎週土曜夕方6時30分に放送されていた子ども向け料理番組。それを仕切っていたのが、まだ若手だったヒロミと、2歳年上の中堅落語家、こぶ平だった。

「最初はヒロミさんも芸能界の先輩であるこぶ平さんを立てていたのですが、『面白い番組にするため』という言い訳で、次第に彼への態度が横柄に。『お前』呼ばわりは当然でしたし、収録中、必ずといっていいほど、こぶ平さんの頭や後頭部を容赦なく叩き、ヒザ蹴りまで食らわせていました」

そんな陰湿な “いじめ” にも見える光景に対して、当時も批判が巻き起こっている。その記憶があるXユーザーは

《毎回こぶ平がヒロミにいじめられてた番組》

《またヒロミさんにボコボコにされるの？正蔵さん》

など、再タッグに心配の声を寄せている。芸能プロ関係者が、こう語る。

「そのころのヒロミさんは飛ぶ鳥を落とす勢いの売れっ子で、番組スタッフも強く言えない状況だったのでは。ヒロミさんは一時期芸能界を干されましたが、その背景には、こうした暴力的な一面があったこともあるはずです。

かつては体罰的な演出が『笑い』として受け入れられた時代ですが、いまのコンプライアンスでは絶対に許されない内容ですよ」

そんな2人は、2015年7月、『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）の「私が土下座したい人SP」で再会。ヒロミが正蔵に正式に謝罪している。

「当時について、正蔵さんは『叩かれた瞬間にヒロミを見たとき、目には愛があった』とかばっていましたが、家族は『叩かれすぎじゃないの？』と、ヒロミさんの目に余る横暴をよく思っていなかったそうです。これを受けてヒロミさんは『大変申し訳ございません』と土下座し、謝罪していました」（前出・芸能プロ関係者）

22年の時を経てよみがえる『モグモグGOMBO』。ヒロミと正蔵のやり取りに注目だ--。