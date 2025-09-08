「マツダ RX-7（FD3S型）」をモチーフにした無線マウス。 「マツダ RX-7」型のマウスがリアルすぎる！ RX-7（FD3S）型無線マウス 『頭文字D』高橋啓介 1巻版。 株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーのウェットティッシュケース、メルセデス・ベンツ AM