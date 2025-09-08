「マツダ RX-7（FD3S型）」をモチーフにした無線マウス。

RX-7（FD3S）型無線マウス 『頭文字D』高橋啓介 1巻版。

株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーのウェットティッシュケース、メルセデス・ベンツ AMG G63型のBluetoothスピーカーなど、クルマ好きに刺さる商品を企画して話題を呼んでいる。

そのフェイスが今回、『頭文字D』のキャラクター「高橋啓介」の「FD」として知られる「マツダ RX-7（FD3S型）」をモチーフにした無線マウスを栃木県宇都宮市のお土産雑貨店「丹波屋 栃木くらしっく」にて取り扱い開始した。

『頭文字D』は、しげの秀一による「走り屋」を主題とした漫画。週刊ヤングマガジン（講談社）で1995年から2013年まで連載された。「高橋啓介」は、その作中において群馬県の赤城山をホームコースとする走り屋チーム「赤城レッドサンズ」の副リーダーとして登場。黄色いボディのマツダ RX-7を駆り、峠でのレースにおいて卓越したドリフト技術を持つ天才ドライバーとして人気のキャラクターだ。

「マツダ RX-7」型の無線マウスは、作中に登場する高橋啓介の愛車を再現。カラーは光沢感のあるイエローで、FDの流線型のフォルムを実感たっぷりに表現されている。まるでミニカーのような精巧さで、ホイールやヘッドライトの造作など、細部のディティールまでこだわりを感じる造りが魅力的。ボンネットの部分に配された左右のクリックボタンと高級感のあるメタリックなスクロールホイールは、マウスの機能を実現しながらも見た目のスタイリッシュさを損なわないデザインとなっている。

また、電源を入れるとフロントライト、バックライトが点灯するギミックも搭載。仕事やネットサーフィン中でもクルマ好きの心をワクワクさせてくれるユニークなアイテムだ。

漫画の1巻版と18巻版の2種類があり、それぞれマウスの仕様も異なる。例えば、1巻版は大型のリアウイングが装着され、ステッカーでデコレーションされているが、18巻版ではリアウイングが変更されてステッカーも無くなっているなど、作中の設定を再現しているのが伺える。

RX-7（FD3S）型無線マウス 『頭文字D』高橋啓介 18巻版。

マツダと講談社の公式ライセンスも取得

RX-7（FD3S）型無線マウス 『頭文字D』高橋啓介 1巻版のマウスパッド。

なおパッケージには、オリジナルデザインのマウスパッドも付属される。こちらも1巻版3種、18巻版3種があり、それぞれランダムで1枚が封入される。

本製品は、マツダと講談社のオフィシャルライセンスも取得し、その品質とデザインはお墨付き。ミニカーのような見た目なので、使用しない時はデスク上に飾っておくこともできる。『頭文字D』ファンのみならず、RX-7を愛するすべての人にとって喜ばれるアイテムといえるだろう。お値段は1個7700円（税込）。フェイスの運営するECサイト「CAMSHOP.JP」と「丹波屋 栃木くらしっく」にて販売中。

INFORMATION

RX-7（FD3S）型無線マウス 『頭文字D』高橋啓介 1巻版／18巻版

本体サイズ：幅 4.5 × 長さ 10.5 × 高さ 3.1 cm

マウスパッドサイズ：21.5 × 18.0 cm

素材：ABS樹脂

電源：単3電池1本（別売）

接続：Bluetooth 2.4Ghz

価格：7700円（税込）

商品ページ：https://camshop.jp/?pid=180195707