新型コロナの新たな変異株「ニンバス」が猛威をふるい、10週連続で感染者が増加しています。現在の特徴、気をつけるべきことなどを見ていきます。【画像】ニンバスのピーク９月まで？コロナ治療薬３割負担でいくら？“強烈なのどの痛み”が特徴変異株「ニンバス」感染広がる南波雅俊キャスター:感染が拡大している新型コロナウイルス。現在、感染が拡大している株の特徴や、気をつけるべきことを改めて見ていきたいと思います。