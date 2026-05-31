攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第64回は、ＦＣ町田ゼルビアのFWエリキだ。前編では「バイタルエリア」に対する考え方や百年構想リーグについてや、日本での挑戦を決めた理由などを語ってもらった。後編ではまず、町田移籍の秘話を教えてくれた。――◆――◆――2023年に中国の長春亜泰から町田への移籍を決めたストーリーは