感染症研究などを専門とする北里大大村智記念研究所の花木秀明センター長が、新型コロナウイルス対策に関する記事で侮辱され精神的苦痛を受けたとして、大阪大大学院の忽那賢志教授に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、55万円の支払いを命じた。判決によると、忽那氏は新型コロナの感染対策やワクチン接種について情報を発信。2023年5月、主に医療従事者を対象にしたウェブサイトで薬剤「イベルメクチン」に