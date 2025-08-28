プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が8月26日、自身の公式Xを更新。写真を添えてとある報告をしたのだが、その内容がネット上で話題となっている。【写真】「見てて恥ずかしい」宇野昌磨のラブラブ“匂わせ”投稿宇野昌磨「まりん日記」匂わせ投稿宇野は《滑れるゲームストリーマーとして銀盾貰えたのだが自分の小さくて軽いけど知らないうちにナーフ入った？》との文章とともに、1枚の写真をアップ。YouTubeチャンネルの登録