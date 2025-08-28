プロフィギュアスケーターの宇野昌磨が8月26日、自身の公式Xを更新。写真を添えてとある報告をしたのだが、その内容がネット上で話題となっている。

【写真】「見てて恥ずかしい」宇野昌磨のラブラブ“匂わせ”投稿

宇野昌磨「まりん日記」匂わせ投稿

宇野は《滑れるゲームストリーマーとして銀盾貰えたのだが自分の小さくて軽いけど知らないうちにナーフ入った？》との文章とともに、1枚の写真をアップ。YouTubeチャンネルの登録者数が10万人を超えると贈呈される“銀の盾”を2つ持った写真で、片方には「宇野昌磨」、もう片方には「まりん日記」と書かれている。

「『まりん日記』は、宇野さんと交際中のプロフィギュアスケーター・本田真凜さんのYouToubeチャンネル名です。ナーフとは、ゲーム用語で“弱体化”という意味ですが、2つの銀の盾を比べてみると、確かに宇野さんのほうが一回りほど小さくなっています。本田さんが先に贈呈されているので、何かしらの“調整”が入ったのでしょう。そんな状況を面白おかしく嘆いた投稿というわけです」（スポーツ紙記者）

この投稿は翌27日の時点で10万以上の「いいね」を獲得し、大きな話題に。そのほとんどが、好意的な反応だった。

《さりげないラブラブアピール、ごちそうさまです！》

《銀の盾を使ってイチャイチャしてる!? 最高カップルかよ》

《まりんちゃんには敵わないってことだね（笑）末長くお幸せに〜！》

宇野昌磨本田真凜、交際宣言から3年経過

「交際当初は強烈なバッシングを受けていた2人ですが、徐々に風向きが変わってきたようです。特に宇野さんは、最近“Xの投稿が面白い”とたびたびバズっていて、ネットユーザーを味方につけています。しかも、そのほとんどが大好きなゲームに関する内容。YouTubeチャンネルに投稿しているのもゲームのプレイ動画ばかりですが、その腕前はゲーマーたちからも一目置かれているようです」（前出・スポーツ紙記者）

とはいえ、男子フィギュア界でもアイドル的な人気を誇る宇野だけに、厳しい意見も一定数あるようだ。

「2人の交際は2022年の元旦にスクープされ、週刊誌でもデート中の様子が報じられました。その後、同年9月に宇野さんが公式サイトで《一部報道にもありましたように、私、宇野昌磨は本田真凜さんと以前より良いお付き合いをさせて頂いております》と交際宣言。それからは、双方のSNSやYouTubeチャンネルにも堂々と出演するようになりました。しかし、ファンからは《カップル売りなんて望んでない》《浮かれてて痛々しい》など、冷ややかなコメントが続出。《ガチ恋だから2人のこと見たくない》といった悲鳴もありましたね」（芸能ライター）

交際宣言から3年以上経つが、中にはまだ受け入れられないファンもいる様子。宇野の“銀の盾”投稿に対しても、一部で《まだこんなことやってんの？ 別れたときに目も当てられないよ》《スケートじゃ話題にならないもんね。見てて恥ずかしい》《マジで結婚だけは勘弁して。話題にするのも嫌》といった厳しい声が見受けられる。

また、そのビジュアルで高い人気を博しているのは本田も同じ。彼女のファンからも、《俺たちの真凜を奪った宇野昌磨だけは許さない》《いちいち見せつけてくるなよ……》と、もはや“やっかみ”に近い声もチラホラ。

世間の反応が以前より前向きになった一方で、2人の“ガチファン”はモヤモヤを抱え続けているのかも!?