18日、火災が発生した大阪・道頓堀のビル。炎が壁を伝って燃え広がった（近隣店舗従業員提供）消防隊員2人が犠牲になった大阪市中央区の繁華街・道頓堀のビル火災から25日で1週間、出火当時の状況が次第に明らかになってきた。消防に詳しい専門家からは「外壁から拡大した異例なケース」との声も上がっており、府警や市消防局が原因究明を急いでいる。火災は18日午前に発生。府警や市によると、6階建てビル1階の室外機付近が激