暑さが本格化する夏を前に、エアコンの誤った使い方への注意が呼びかけられている。【映像】突然、電源プラグから煙→発火事故の瞬間NITE（製品評価技術基盤機構）によると、去年までの5年間でエアコンの誤った使い方による事故は152件起きており、本格的な暑さが訪れる前にエアコンの周辺環境の確認や試運転が必要だという。同社が公開する映像には、延長コードに刺したエアコンの電源プラグから突然、煙と火花が