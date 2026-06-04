インドの首都ニューデリーのホテルで火災が発生し、20人余りが死亡した。AFP通信などによると、3日（現地時間）、ニューデリー南部のマルビヤナガル地区にあるホテルで火災が発生し、少なくとも21人が死亡、40人余りが救助されたと現地警察当局が明らかにした。火災当時、現場では燃え上がる建物の窓にしがみつく宿泊客の姿も確認された。また2人は建物上層階から飛び降りた。当局者は今回の火災について、営業中だったホテル建物1