ブルーオリジンが開発する大型ロケット「ニューグレン」が発射台で爆発した/Malcolm Denemark/USA TODAY/Imagn via CNN Newsource（CNN）米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏率いるブルーオリジンが開発する大型ロケット「ニューグレン」が、28日に実施された地上試験（ホットファイア試験）中に異常事態に見舞われた。ブルーオリジンが、X（旧ツイッター）で明らかにした。フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地で同日夜に撮影さ